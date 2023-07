Fabbricati abusivi a Crotone: i Carabinieri sequestrano sei unità abitative

StrettoWeb

I Carabinieri Tutela Forestale, in sinergia con la Polizia Municipale, hanno sequestrato sei fabbricati, disposti ad unità abitative, nella città di Crotone. Seppur costruite in un terreno di proprietà privata, le case non rispettano alcun vincolo previsto dalla legge: paesaggistico ambientale, piano di stralcio di erosione costiera, demanio marittimo e piano di gestione rischio alluvioni. Le sei costruzioni infatti, sono state costruite in un’area di 3mila metri quadrati a pochi metri dal mare, senza alcun autorizzazione comunale e in assenza di nullaosta ambientale. Oltre ai fabbricati, è stato confiscato anche il terreno sul quale si ergevano.