Fa sesso con 2 asini sotto effetto di alcol: la storia (assurda) diventata virale sul web

E’ diventata virale sul web, ma è accaduta in Italia, più precisamente a San Gregorio nelle Alpi, Belluno. Un uomo del posto – come riporta Il Gazzettino – avrebbe, forse sotto effetto di alcol, violentato due asini. Era in terreno altrui, per questo è stato visto e poi denunciato dai proprietari. I fatti risalgono a luglio di due anni fa. Oggi è stato deciso che il processo non ci sarà e che è stata accolta la richiesta della difesa: l’uomo pagherà con lavori socialmente utili, come risultato del patteggiamento.

Secondo quanto riferisce la Procura, l’uomo avrebbe sottoposto i due asini a “sevizie” e a “comportamenti inaccettabili, compiendo sugli animali atti sessuali”. Poi si sarebbe avventato inserendo la mano fino al polso nell’organo genitale dell’asina femmina e avrebbe effettuato “una sorta di masturbazione”, palpando “i testicoli di un secondo asino”.