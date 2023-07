F1: Gp Austria, safety car in pista dopo uscita Tsunoda, Verstappen leader dopo il 1° giro

StrettoWeb

Spielberg, 2 lug. – (Adnkronos) – L’olandese della Red Bull Max Verstappen è al comando del Gp d’Austria al termine del primo giro. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato, scattato dalla pole position, precede le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Alla fine del primo passaggio safety car in pista per i detriti portati sul tracciato dal giapponese dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda uscito di pista in curva 4.