F1 Gp Austria 2023, Verstappen con Red Bull trionfa davanti a Ferrari di Leclerc

StrettoWeb

Spielberg, 2 lug. – (Adnkronos) – L’olandese della Red Bull Max Verstappen domina il Gp d’Austria. Il bicampione del mondo in carica e leader iridato, scattato dalla pole position, resta al comando per quasi tutta la gara e trionfa davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc e al messicano Sergio Perez, suo compagno di scuderia.

Quarto posto per l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz che si lascia alle spalle l’inglese della McLaren Lando Norris e il connazionale dell’Aston Martin Fernando Alonso. A completare la top ten le due Mercedes degli inglesi Lewis Hamilton e George Russell, l’Alpine del francese Pierre Gasly e l’Aston Martin del canadese Lance Stroll.

“Mi godo un bel momento della stagione, siamo già concentrati su Silverstone”. Così Max Verstappen dopo il trionfo nel Gp d’Austria. “Siamo riusciti a stare davanti e vincere la nostra gara, scegliendo anche di non entrare ai box durante la safety car -aggiunge l’olandese della Red Bull-. Da qualche giro era chiaro il distacco che sono riuscito a creare, non rientrando abbiamo fatto la scelta migliore. Ora dobbiamo continuare a lavorare bene come fatto durante tutto questo weekend”.

Verstappen chiude ringraziando i numerosi tifosi olandesi presenti a Spielberg. “Un’emozione unica è stata anche quella di vedere l’incredibile colpo d’occhio creato dai tifosi olandesi. Li ringrazio tanto”.

“Gli aggiornamenti sulla macchina mi fanno stare molto tranquillo, merito di un lavoro straordinario da parte del team”, dice Charles Leclerc, dopo il 2° posto conquistato nel Gp d’Austria. “Venerdì e oggi siamo riusciti a massimizzare i risultati a nostra disposizione -aggiunge il pilota monegasco della Ferrari-. Oggi avevo un buon feeling con la macchina, ho cercato di guadagnare tempo su Verstappen, ma non è stato sufficiente. È comunque bello tornare sul podio dopo un po’ di tempo. L’Austria e Silverstone sono due tracciati dove la nostra macchina fa generalmente bene. Dunque anche in Inghilterra proveremo a ottenere risultati come quelli di questo weekend”.