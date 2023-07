Explore Tropea, la nuova guida per immergersi nell’itinerario della bellezza

StrettoWeb

“Benvenuto Viaggiatore attento che non hai voluto perdere l’appuntamento magico con la bellezza. Tropea, La Nobile, La Dotta, La Santa, adagiata sulla rupe, ti accoglie col suo fascino. Ti incanteranno i segni della sua storia millenaria, i suoi monumenti, i suoi vicoli pittoreschi, i rondoni che stridono nel cielo, i profumi dei suoi fiori, i capperi abbarbicati agli scogli, gli affacci mozzafiato ed i tramonti di fuoco”. Inizia così il messaggio di saluto del Sindaco Giovanni Macrì contenuto nelle pagine della nuova guida turistica ufficiale della Città, Explore Tropea, un vero e proprio itinerario nella bellezza e nelle esperienze del Principato, presentata nei giorni scorsi a Palazzo Santa Chiara in occasione della cerimonia di premiazione del Concorso Finestre, balconi e vicoli fioriti.

Curata e realizzata dall’Associazione Turistica Pro loco Tropea, con la supervisione del Presidente Mariantonietta Pugliese e della socia d’onore dell’Ente, Beatrice Lento, la guida è in formato tascabile, in doppia lingua (italiano ed inglese) e con una grafica colorata e fresca. In copertina si presenta con la Maschera Preadamita, dal valore scaramantico, che richiamerebbe il mito dell’uomo, secondo alcune tradizioni ebraiche e cristiane, vissuto prima di Adamo.

Dai numeri utili ai cenni sulla storia, dagli affacci al complessivo patrimonio identitario fruibile inoltrandosi nel salotto diffuso dai portali e blasoni preziosi, tra chiese, palazzi gentilizi e musei. In Explore Tropea si parla anche del folklore che nella Festa dei Tri da’ Cruci trova massima espressione; delle spiagge, da quella de u Cannuni a La Rotonda, dal Palombaro passando dal Mare Piccolo e dal Mare Grande, alla Spiaggia del Convento, da quella denominata Sapone a quella nota come Occhiali, fino alla Petri i Mulinu e Grotta dello scheletro.

Parasailing, giro in barca e le immersioni sono alcune delle esperienze sportive proposte. Culture a Confronto, la Parata storica rievocante la liberazione di Tropea del 1615, La tropea Experience in programma per settembre, il Tropea Blues Festival, Armonie della Magna Graecia, la processione della Madonna dell’Isola ed il Villaggio di Natale: sono alcuni tra gli eventi principali che scandiscono i 12 mesi di Tropea raccontati nella brochure. Incuriosendo il lettore, Explore Tropea spinge ad approfondire la conoscenza delle mille sfumature del Principato, del territorio e della Calabria.