Europee: Tajani, ‘con Salvini sì ad alleanza, con Le Pen no’

StrettoWeb

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – ?Con Salvini assolutamente sì a un?alleanza in Europa?. Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier.

?La Lega – ha detto ancora – si presenterà alle elezioni europee con Forza Italia, il problema non è mai stato e non sarà mai Matteo Salvini, il problema sono Afd e Le Pen, che sono antieuropeisti. C?è un?incompatibilità sia con Forza Italia, sia con il Partito popolare europeo e quindi non si possono fare accordi con loro?.

?Con la Lega siamo alleati a livello nazionale, regionale e locale e capita di votare insieme anche a Bruxelles. L?idea è quella di un?alleanza popolari, conservatori e liberali, la stessa che mi ha permesso, nel 2017, di diventare presidente del Parlamento europeo, e questa è l?unica strada per sconfiggere la sinistra?, ha precisato il ministro azzurro.