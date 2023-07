Estorceva denaro per un credito di droga, arrestato pregiudicato cosentino

StrettoWeb

Un 28 enne di Cosenza, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del reparto locale, secondo quanto emesso dal gip del Tribunale della città dei bruzi, per i reati di estorsione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane infatti, a seguito di approfondite indagini investigative, estorceva denaro ai danni di un 33enne, il quale aveva contratto un debito di 20mila euro per l’acquisto, ad uso personale, di cocaina. Nello specifico il pregiudicato, usando violenza e minacce fino allo scorso aprile, avrebbe estorto 5mila euro e costretto la vittima a consegnarli la macchina. Per tale ragione, è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.