Estate calabrese, un altro lido che chiude: apposti i sigilli per presunte violazioni

Un altro lido che chiude, un’altra estate nel rispetto della legge: questa mattina le forze congiunte di Carabinieri, Polizia e Guardia Costiera hanno d’atto esecuzione al provvedimento che ordina il sequestro del locale balneare “Sabbia d’Oro” sul lungomare di Rossano. I militari hanno apposto i sigilli a seguito di un’attenta indagine sul funzionamento della struttura: secondo quanto emerso, spuntano ipotesi di abusivismo, irregolarità nelle concessioni e nella autorizzazioni necessarie per il mantenimento dell’attività. Al vaglio degli inquirenti anche i gestori e i dipendenti del lido per gliaccertamenti del caso e per chiarire la loro posizione rispetto a quanto contestato.