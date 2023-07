Ennesima tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un albero in Calabria

StrettoWeb

Si allunga la triste lista delle “morti bianche” sul lavoro: l’ultima tragedia ieri a Bonifati, in provincia di Cosenza. Un uomo di 54 anni, Piero Bernardo, stava lavorando in località Contessa come operaio boschivo. Per cause ancora in fase di accertamento, il 54enne è stato schiacciato da un albero cadutogli addosso. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118, Piero è morto sul colpo. Sul posto presenti anche i Carabinieri della stazione locale, i quali hanno avviato le indagini per risalire alla dinamica dell’incidente.