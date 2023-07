Ennesima intimidazione a un sindaco calabrese: apposta targa del cimitero di fronte al Comune

StrettoWeb

Poteva sembrare uno scherzo di cattivo gusto, ma il Sindaco di San Lucido nel cosentino ha poi cambiato idea. Ignoti hanno divelto il cartello stradale recante la scritta “cimitero” e lo hanno appeso su un albero, di fronte al Comune. Sicuramente l’autore del gesto ha mostrato il suo disappunto, in un modo apparentemente goliardico. Ma il primo cittadino Cosimo De Tommaso, dopo aver parlato con i Carabinieri, si è trovato di fronte ad una realtà differente. Come lui stesso ha spiegato, “mi hanno fatto capire che sbagliavo a sottovalutare quanto successo, che in realtà quel cartello nascondeva un messaggio preciso. Oltre a indicare il Comune come luogo di morte, è stato fatto ritrovare nel punto esatto in cui ogni mattina parcheggio la mia automobile quando arrivo in Municipio”.

Un gesto che diventa una vera e propria intimidazione ai danni del sindaco, ma quest’ultimo dichiara di non avere paura e di sentirsi tranquillo. “Situazioni come questa minano il quieto vivere di una cittadina civile quale è quella di San Lucido, ma non ci spaventano né ci fanno indietreggiare. C’è una sola strada che intendiamo percorrere, ed è quella della lotta al malaffare. Certe persone – per fortuna una sparuta minoranza – non prevarranno e ogni intimidazione verrà respinta. San Lucido non merita questo, simili atti ledono la dignità di una comunità laboriosa e onesta”.

Messaggio di solidarietà dal sindaco di Paola, Giovanni Politano

“A seguito del vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del sindaco di San Lucido, dott. Cosimo De Tommaso – e della sua maggioranza – che condanno con fermezza, esprimo piena vicinanza e viva solidarietà a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale di Paola, con l’augurio che in breve tempo possano essere individuati e puniti i responsabili di tale ignobile gesto“. Lo afferma in una nota stampa il sindaco della Città di Paola, Giovanni Politano.

“Conosco bene Cosimo – prosegue – al quale mi legano sentimenti di stima. Non sarà questo vile atto a rallentare la sua azione volta all’esclusiva crescita della comunità che amministra. A lui la mia solidarietà. Con consapevolezza che simili minacce turbano sensibilmente la serenità personale e familiare, sono tuttavia certo che non riusciranno a ridurre il suo impegno e quello dell’amministrazione comunale di San Lucido che proseguirà con ancora maggiore determinazione. Chi pensa di fermarlo sbaglia di grosso”. Politano conclude: “San Lucido è una comunità civile alla quale ci lega una buona sinergia ed unione di intenti per la crescita del territorio. La misura è ormai colma. Siamo vicini alla comunità sanlucidana. Non siete soli”.