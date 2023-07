Emergenza migranti, la Guardia Costiera di Oristano ha concluso con successo la missione sulle coste calabresi

StrettoWeb

Missione compiuta per la Guardia Costiera di Oristano, impegnata sulle coste calabresi per quasi due mesi, a partire da inizio giugno. Gli uomini della Capitaneria di Porto sarda, sotto le direttive del luogotenente Alessandro Manca, ha lavorato in sinergia con le forze dell’ordine della Regione Calabria nel controllo dei flussi migratori, particolarmente numerosi in questo periodo dell’anno, soprattutto nella Locride, e nella vigilanza della sicurezza marittima. Durante i due mesi di missione, alle dipendenze della Direzione Marittima di Reggio Calabria, le guardie di Oristano hanno attivamente partecipato al salvataggio in mare di numerosi migranti, inclusi diversi minori, e percorso più di 1500 miglia per un moto totale di 200 ore. Un compito svolto egregiamente, che li vede ora rientrare a casa a e riprendere l’attività ordinaria prevista dalla Guardia Costiera di Oristano, sempre in prima linea per la salvaguardia e la sicurezza in mare.