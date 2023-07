Emergenza migranti, ancora sbarchi in Calabria: in 300 a bordo di un peschereccio

StrettoWeb

Non si arrestano gli sbarchi sulle coste calabresi, nonostante il tempo proibitivo a causa delle alte temperature. In 300 sono arrivati questa mattina a bordo di un peschereccio, tra cui 65 minori, presumibilmente partito giorni fa dalla Turchia e già avvistato in mare sabato scorso da un velivolo Frontex, mentre nella giornata di ieri è stata la Guardia Costiera ad intercettarli in acque siciliane. Le operazioni di salvataggio e trasbordo sono state condotte sempre dagli uomini della Guardia Costiera in collaborazione con le fiamme gialle. In 196 sono sbarcati al porto di Crotone: 25 persone sono state scortate dal guardacoste, mentre la maggior parte è scesa dal pattugliatore multiuso P04 Osum di stanza a Taranto.

Secondo i primi dati, si tratta di persone di diversa provenienza: gruppi familiari dall’Afghanistan (96 persone tra cui 27 uomini, 28 donne, 41 minori di cui 3 non accompagnati), dall’Iran (40 persone di cui 24 uomini, 10 donne, 6 minori), dall’Iraq (53 persone di cui 28 uomini, 9 donne, 16 minori) e dalla Siria (6 persone di cui 3 uomini, 1 donna, 2 minori). I migranti, grazie soprattutto ai volontari della Croce Rossa che hanno dispensato bevande e rifocillato il gruppo, sono stati poi condotti al centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto. Gli altri migranti a bordo del peschereccio invece, sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera e hanno attraccato nel reggino, al porto di Roccella Jonica.