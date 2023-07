Emergenza incendi sulle Madonie: Forestale e droni in azione nei boschi

StrettoWeb

Attualmente la Sicilia è colpita da un’ondata di calore molto forte e che sta creando un aumento degli incendi. Sulle Madonie, i primi incendi si sono verificati diverse settimane fa, interessando i comuni di Valledolmo, Collesano, Castellana e Polizzi Generosa. Dopo i due incendi dello scorso sabato, anche ieri è stato registrato un nuovo inizio di incendio nella contrada “Scannale” lungo la Statale 643.

Quest’area è spesso bersaglio delle fiamme, ma grazie all’intervento tempestivo del Corpo forestale, la situazione e’ stata riportata alla normalita’ dopo alcune ore di lavoro. Le squadre antincendio e il distaccamento del Corpo forestale di Polizzi Generosa sono in azione e continuano a sorvegliare attentamente il territorio lungo la Statale 643 e la Provinciale 119, che rappresentano due fronti cruciali per la regione.

Grazie all’ausilio dei droni, e’ possibile monitorare costantemente ogni minima area per individuare eventuali piromani o principi di incendi. Gli operai forestali stanno lavorando incessantemente per creare viali antincendio su entrambi i fronti. Una parte di loro (101nisti) ha completato la prima fase di occupazione garantita, mentre altri 151nisti rimarranno sul territorio per circa un altro mese.