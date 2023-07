Emergenza incendi in Calabria: chiusa la linea ferroviaria Jonica

StrettoWeb

Emergenza roghi sempre più pressante in Calabria con fiamme da Nord a Sud della Regione. La linea ferroviaria Jonica, nel tratto di Crotone, è stata chiusa a causa di un incendio che si è propagato ad una baraccopoli in cui vivono senzatetto sotto al cavalcavia stradale di accesso alla città. Non sono segnalati feriti. Le fiamme, tramite le sterpaglie, si sono propagate anche alla vicina ex area industriale interessando alcuni capannoni in disuso. Anche a Crotone, così come in altre province calabresi, sono numerosi gli incendi di vegetazione divampati, alcuni dei quali a ridosso della città.