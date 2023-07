Emergenza idrica fuori controllo a Reggio: anche il Viale Calabria è rimasto a secco

StrettoWeb

Il marmo forse prova vergogna ma la giunta ff del comune di Reggio Calabria conserva sempre la stessa faccia. Avevamo denunciato giorni addietro la totale mancanza d’acqua nella popolata zona del Viale Calabria in tutti quei palazzi fronte strada nei pressi di un noto centro commerciale. Tante famiglie sono allo stremo. Migliaia di persone aspettano che sgorghi nelle abitazioni il prezioso liquido. E’ da lunedì che di acqua non se ne hanno notizie.

Ancora una volta c’è un lungo disservizio idrico senza che la popolazione ne venga a conoscenza. Addirittura l’assessorato non risponde ai numeri telefonici preposti. La gente è esasperata soprattutto adesso con l’incremento delle temperature da bollino rosso. Forse i tecnici comunali avallati dagli amministratori non credono nella gravità della situazione creatasi.

I cittadini cominciano a spazientirsi e si stanno organizzando per manifestare in modi estremi contro un l’amministrazione Brunetti che è riuscita a far mancare l’acqua anche dove gli altri anni c’è stata sempre. In questa amministrazione l’incapacità sta uscendo fuori con evidenza. Il non essere ascoltati nemmeno dai propri dirigenti e tecnici comunali ne è la prova.

In città normali se fai mancare l’acqua nelle case e nelle zone dove non si è mai verificato questo disservizio, sarebbe sufficiente a far saltare delle “teste”. Invece a Reggio Calabria di dimissioni al comune o provvedimenti contro chi è all’interno della macchina organizzativa e non la fa funzionare, non se ne parla.

Quindi un amministratore che non sa amministrare deve avere l’onestà di lasciare l’incarico e starsene a casa con la speranza che abbia l’acqua per espletare le minime esigenze igieniche. Invece non è così. L’amministrazione comunale è talmente brava e veloce a richiedere onerosi canoni idrici alla popolazione reggina senza però… espletare il sevizio.

Sindaco ff Brunetti, crediamo che la gente, il popolo reggino abbia tutto il diritto di esigere una risposta alla mancanza d’acqua nelle case al centro del viale Calabria ed eventualmente, se lor signori sono d’accordo, far si che il problema non si ripresenti ogni settimana.