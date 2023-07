StrettoWeb

Il Cairo, 23 lug. (Adnkronos) – “Sono felice di essere sulla via verso l’Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento”. Sono le parole di Patrick Zaki all’arrivo all’aeroporto del Cairo dove si imbarcherà su un volo Egyptair per Milano.