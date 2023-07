Egitto: Scarpa (Pd), ‘condanna Zaki una vergogna ingiusta, intervenga governo’

StrettoWeb

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “La condanna a tre anni di carcere da parte dei tribunali egiziani nei confronti di Patrick Zaki è una decisione vergognosa che conferma la totale mancanza di giustizia di un processo che ha già visto Zaki deliberatamente detenuto per 22 mesi nelle brutali carceri del suo Paese, rilasciato solo dopo una mobilitazione internazionale. Oggi ci troviamo ad assistere a una decisione totalmente repressiva della libertà di un’altra coscienza. Lo dico da giovane studentessa di 26 anni, a cui fa ancora più male vedere un ragazzo come me portato in carcere e imbavagliato con accuse pretestuose. Il governo non rimanga in silenzio e si faccia sentire immediatamente: non possiamo lasciare solo Patrick”. Cosa Rachele Scarpa, deputata del Partito democratico.