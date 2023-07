Educare per una nuova vita: detenuto si laurea in Scienze Politiche al carcere di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Il carcere come strumento di rieducazione ed inserimento nella società e non atto punitivo: è questo l’obiettivo della casa circondariale di Rossano dove, dopo il successo, dello scorso anno, un altro detenuto ha conquistato il titolo di studio di laurea come studente all’Unical. Il progetto, portato avanti ormai da anni, vede una stretta collaborazione con l’Università della Calabria che ha permesso allo studente-detenuto di laurearsi al corso triennale di Scienze Politiche con una tesi dal titolo “L’esperienza dei detenuti stranieri in carcere. Osservazioni dalla Casa di Reclusione di Rossano”. La commissione Unical si è recata nel penitenziario per la discussione e la proclamazione, composta dai docenti Alessandra Corrado, Franco Garreffa, Antonino Campennì, Pietro Fantozzi e Maria Francesca D’Agostino.

L’iniziativa, largamente promossa dal direttore della casa circondariale Dott.ssa Maria Luisa Mendicino e dal Comandante della Polizia Penitenziaria Dott.ssa Elisabetta Ciambriello, avviene in sinergia con gli Agenti di polizia penitenziaria, con i Volontari dall’ODV “Quercia di Mamre”, dell’ACI (Azione Cattolica Italiana), dal Prof. interno alla struttura Igino Romano e dal Cappellano del Carcere don Clemente Caruso. Una iniziativa lodevole che ha permesso al detenuto non solo di riflettere sui suoi errori, ma di avere un’opportunità in più di elevare il suo status e cominciare, alla fine della sua pena, una nuova vita.