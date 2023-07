Ecco la programmazione dell’Open Day dell’US Vibonese

StrettoWeb

Il Settore Giovanile dell’U.S. Vibonese avvia le attività stagionali con l’Open Day in programma da lunedì 17 a mercoledì 19 luglio. Un’opportunità rivolta ai giovanissimi che potranno mettersi alla prova, sfoggiare il proprio talento e farsi osservare da uno staff di qualificati professionisti.



Il Club del Presidente Pippo Caffo apre le porte, alle seguenti fasce di età, in vista dell’annata agonista 2023-2024 con l’obiettivo di formare atleti in erba da inserire all’interno del proprio vivaio:

Nati nel 2009-2010 (Under 15)

Lunedì 17 luglio ore 17:30

Nati nel 2006-2007 (Juniores)

Martedì 18 luglio ore 17:30

Nati nel 2008 (Under 17)

Mercoledì 19 luglio ore 17:30

Gli allenamenti programmati, si terranno presso allo stadio “Luigi Razza” di Via Piazza D’Armi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i referenti dell’attività al seguente recapito telefonico 320 6561906.

Si ricorda che, per effettuare gli allenamenti, gli interessati dovranno essere in possesso del certificato medico in corso di validità.

Per partecipare agli stage è inoltre richiesto di inviare email di adesione al seguente indirizzo: usvibonese.calcio@libero.it o in alternativa a info@usvibonesecalcio.com avente come oggetto nome, cognome e data di nascita.



I genitori ed i ragazzi dovranno compilare e sottoscrivere la modulistica che troveranno all’ingresso dell’open day.