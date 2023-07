Eccellenze calabresi: Unical terza nella classifica Censis dei grandi atenei statali

StrettoWeb

L’Unical conferma la sua eccellenza nell’ambito dei campus universitari, posizionandosi al terzo posto della classifica Censis 2023 dei grandi atenei statali (da 20mila a 40mila iscritti). La precedono solo Pavia e Perugia. L’Università della Calabria, sita in Arcavacata di Rende in provincia di Cosenza, ottiene un punteggio complessivo di 90,2 con un valore di 105 per le borse e 107 per i servizi. Notevole anche nella comunicazione e nei servizi digitali con un punteggio di 98. Un risultato importante, considerando che la classifica tiene conto di tutti gli atenei, statali e non, valutati secondo diversi indicatori quali servizi, strutture, internazionalizzazione e tasso di occupazione.

Per quanto riguarda invece gli altri atenei calabresi, tra quelli di medie dimensioni (da 10mila a 20mila iscritti) troviamo l’Università Magna Graecia di Catanzaro al 15esimo posto, con una valutazione complessiva di 79,2. Infine, nella classifica degli atenei statali di piccole dimensioni, che conta fino a 10mila iscritti, si piazza al sesto posto l’Università Mediterranea di Reggio Calabria con un punteggio di 83,5. A funzionare meglio solo l’erogazione delle borse di studio, con un valore di 110 e le strutture, con punteggio complessivo di 100.