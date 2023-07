Due nuovi acquisti per la Vibonese

StrettoWeb

Un esperto, ed un giovane. L’U.S.Vibonese Calcio comunica di aver

acquisito le prestazioni sportive di Alvaro Iuliano e Wilkerg Castillo

Rodriguez. Il primo non ha bisogno di presentazioni. È un pezzo da 90 per la categoria. Centrocampista, classe ‘91, ha costruito la sua

carriera in C con le maglie di Catanzaro, Potenza, Monopoli e Viterbese. Solo lo scorso anno “scende“ in Serie D dove sfiora la promozione con la Paganese. È un esterno d’attacco, invece il giovanissimo Wilkerg Castillo Rodriguez, classe 2005, cresciuto nei settori giovanili di Sicula Leonzio e Catania. Nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Comiso (Eccellenza siciliana) segnando 6 gol e collezionando diversi assist.

Il Ds Francesco Ramondino afferma: “portiamo a Vibo un giocatore esperto come Iuliano, tra i primi nomi messi sul nostro taccuino. Un calciatore voluto dal primo momento e strappato ad una concorrenza agguerrita. Le sue qualità saranno fondamentali per noi lì in mezzo al campo e in un campionato agguerrito come quello che ci aspetta. Castillo è giovanissimo, di, ma crediamo sia già pronto al palcoscenico della D. Il fatto che fosse un calciatore ricercatissimo sul mercato lo conferma. Sono convinto che con Buscè potrà dare un grande contributo”.