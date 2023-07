Droga: Gasparri (Fi), ‘Lo Voi conferma importanza del contrasto’

StrettoWeb

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Il procuratore Lo Voi, in commissione Antimafia, ha lanciato l?allarme sulla preoccupante situazione a Roma per quanto riguarda il traffico di droga e il giro di mafia a esso collegato. Questo dimostra che non bisogna mai abbassare la guardia, sostenere con convinzione la lotta alla droga e, anzi, intensificare le attività di prevenzione e di recupero”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. “Tutti quelli che vogliono legalizzare la cannabis – puntualizza il senatore di Forza Italia – finiscono per incoraggiare la criminalità, che dalla propaganda trae spunto per poter, un domani, controllare il mercato rivolto soprattutto verso i minori, e anche a tutti coloro che non si rivolgerebbero in nessun caso al mercato legale, che peraltro non ci sarà mai”.

“In ogni caso l?allarme del procuratore dimostra, una volta di più, quanto sia importante contrastare le droghe, parlare dei danni che queste causano ed evitare di minimizzarne le conseguenze. Tutte le droghe fanno male e bisogna far prevalere la politica della prevenzione, del recupero e della vita contro ogni follia di legalizzazione o propaganda ad essa collegata”, conclude Gasparri.