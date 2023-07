Dl rigassificatori: Roggiani (Pd), ‘destra dice no a comunità energetiche’

StrettoWeb

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Le comunità energetiche dovrebbero essere una priorità assoluta in quanto rappresentano un sistema virtuoso che va nel segno della sostenibilità e del risparmio, in un?ottica di consumo dell?energia più sostenibile e responsabile. Purtroppo non lo è per questa destra, che ha respinto prima in commissione e adesso in Aula l?emendamento, poi trasformato in ordine del giorno, che chiedeva al governo di favorire lo sviluppo delle comunità energetica coinvolgendo gli enti locali. Se vogliamo che gli amministratori siano veramente coinvolti nel processo di transizione energetica questo è un punto fondamentale. Con le comunità energetiche tante famiglie pagherebbero un costo dell?energia notevolmente più basso ma il governo ha respinto anche questa proposta di buon senso. La destra continua a disinteressarsi e a negare aiuto a chi è più in difficoltà”. Così Silvia Roggiani, deputata del Partito democratico, intervenendo in aula sul dl enti territoriali-settore energetico.