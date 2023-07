Disservizio idraulico in Calabria, al via la messa in sicurezza di Contrada Clavaro a Frascineto

StrettoWeb

“Al via i lavori di messa in sicurezza del canale di raccolta delle acque meteoriche di contrada Clavaro. L’opera avrà un valore di quasi un milione di euro ottenuti grazie all’ennesimo finanziamento extrabilancio che l’Amministrazione comunale di Frascineto è riuscito ad intercettare nel corso dell’ultima consiliatura, questa volta nel solco delle politiche volte alla mitigazione del rischio idrogeologico“. È quanto fa sapere, soddisfatto, il vicesindaco con delega alla Protezione Civile, Angelo Prioli, sottolineando l’attenzione riservata dal sindaco Angelo Catapano e dall’Esecutivo a tutto il complesso sistema di salvaguardia del territorio.

“Consapevoli dei rischi provocati dai cambiamenti climatici e attenti alle esigenze del territorio – sottolinea Prioli – abbiamo messo in cantiere una serie di interventi che ci consentiranno di ripristinare l’assetto idrogeologico del territorio comunale soprattutto in alcune aree d’emergenza. Il sistema di raccolta acque in contrada Clavaro rappresenta, infatti, una di queste situazioni critiche su cui bisognava intervenire e che grazie a questo finanziamento interministeriale riusciremo a mettere in sicurezza”.

La disposizione è stata fissata con il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 19 maggio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2023, e arriva, per il nostro Comune, dopo un continuo e tenace lavoro di progettazione e programmazione.