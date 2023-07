Discariche, roghi e malattie: la vergogna di Mortara-San Gregorio: interviene il Garante e annuncia novità

StrettoWeb

Una vergogna che perdura da anni, senza soluzione risolutiva alcuna. Una delle discariche abusive più grandi e vergognose nella città di Reggio Calabria, sotto gli occhi di sa e non fa nulla per muovere un dito. E’ quella di Mortara-San Gregorio, nel lungo vialone che conduce ai mercati generali. Un chilometro di rifiuti a destra e sinistra, roghi continui e segnalazioni di malattie oncologiche tra i residenti (da verificare l’eventuale correlazione). Un inferno. E, lo ribadiamo, da anni, senza che nessuno muova un dito.

Ora a scendere in campo direttamente è il Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli. Dopo un sopralluogo nella zona, la stessa ha “chiesto – come spiega su Facebook – la convocazione di un tavolo in prefettura con tutte le autorità competenti per individuare una strategia comune che risolva la questione e metta in sicurezza la zona. Chiederò al Consiglio Nazionale delle Ricerche di effettuare uno studio epidemiologico per appurare eventuali legami tra l’emergenza igienico-sanitaria, generata dalle discariche cielo aperto e dai roghi, e l’alto tasso di malattie oncologiche denunciato dai residenti”.

Poi l’annuncio: “Il sindaco Brunetti, invitato al sopralluogo, per il tramite del Consigliere comunale Ruvolo, ha annunciato che a giorni emetterà l’ordinanza di chiusura della strada. Potrà passare solo chi sarà autorizzato, come gli operatori mercatali”.

Apprezziamo l’impegno della Stanganelli, ma non ci fidiamo – purtroppo – delle decisioni che la politica (non) ha assunto e (non) assumerà. Pensare di risolvere un problema sbarrando l’accesso stradale è quanto di più sbagliato si possa immaginare, anche nel messaggio che si trasmette alla popolazione. E, anche se fosse, sarà solo provvisorio, in attesa della soluzione definitiva? Lo speriamo, ma dubitiamo, considerando come è stata affrontata finora la vicenda. E intanto continuerà lo “spettacolo” di un viale pieno di mondezza e incendi.