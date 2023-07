Disastroso incendio a Corigliano-Rossano, ditta di dolciumi va a fuoco nella notte

StrettoWeb

Paura nella notte in quel di Corigliano-Rossano, in Contrada Santa Lucia: un devastante incendio ha interessato la ditta di dolciumi Sima Distribuzione Srl, specializzata nella vendita di materie e strumenti per gelaterie, pasticcerie e panifici. Un danno immane per i proprietari della società: cinque furgoni hanno infatti preso fuoco improvvisamente, alzando nell’aria una coltre di fumo nero mista a fiamme che hanno destato grande preoccupazione. Il vasto incendio è stato prontamente estinto dai Vigili del Fuoco, accorsi sul luogo del dolo per evitare ulteriori danni. Secondo quanto appreso finora, si tratterebbe di un incendio in piena matrice dolosa: è questa la pista che i Carabinieri, diretti dal Maggiore Corrado Filippo e coordinati dalla Procura di Castrovillari, stanno seguendo per rintracciare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza che, si spera, potrebbero svelare l’origine di quanto accaduto.