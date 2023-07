Diritto allo studio, la protesta delle mamme di Longobucco: “costituire prima classe Ipsia”

StrettoWeb

Garantire il diritto allo studio: è quanto chiedono le mamme di Longobucco per i loro figli, già vessati dall’isolamento che il comune sta vivendo dopo il crollo del viadotto “Ortiano 2” del 3 maggio scorso. Una decina di mamme, oggi 4 luglio, ha protestato pacificamente di fronte alla sede del provveditorato di Cosenza per chiedere, a gran voce, di costituire la prima classe Ipsia per i giovani longobucchesi. A fianco delle donne, anche il sindaco Giovanni Pirillo, che parla di più richieste inviate all’ente di competenza senza mai ricevere risposta.

“Si tratta di una scelta scellerata – ha sostenuto Pirillo – perché significa non dare la possibilità a dodici ragazzini, tra cui due disabili, di frequentare la scuola ma di essere costretti a trasferirsi a Rossano o a Cosenza. Questo significa svegliarsi alle 5 del mattino per essere in classe alle 8. I genitori mi hanno comunicato che se la classe non sarà costituita se ne andranno, cioè 12 famiglie lasceranno il paese. Al danno si aggiunge la beffa“.

“Mentre eravamo qui – prosegue il sindaco – in attesa di avere risposte qualcuno dall’interno ci ha lanciato addosso un uovo. Come si può pensare un gesto simile, un atto grave contro delle mamme che si battono per tutelare il futuro dei loro figli, ragazzini di 14 anni”. Dopo la mattinata di protesta però, pare che si sia raggiunto un accordo, quello di un probabile incontro il prossimo giovedì. Ma il sindaco ci tiene a puntualizzare: “non saremo più dieci persone, verrà tutto il paese a protestare”.