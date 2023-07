Diritto alla Salute, crescono le adesioni al Comitato contro la chiusura dell’Ospedale di Paola

StrettoWeb

“Crescono in modo esponenziale le adesioni al Comitato del Diritto alla Salute di cittadini che spontaneamente hanno deciso, in queste ore, di manifestare il loro sostegno per la battaglia a difesa della struttura ospedaliera San Francesco di Paola“. È quanto rendono noto, con entusiasmo, gli esponenti del comitato, in una nota stampa. Gli stessi affermano: “nell’ultima iniziativa pubblica tantissimi cittadini hanno chiesto di aderire e assicurato la loro partecipazione alle prossime iniziative. Intanto è prevista – annunciano – una riunione operativa del Comitato per mettere appunto la macchina organizzativa. La lotta portata avanti, ormai, ha assunto connotati regionali e anche dall’intera provincia stiamo ricevendo manifestazioni di sostegno”.

Il comitato lancia, ancora una volta, un appello alle istituzioni locali e regionali finora assenti, nonostante regolarmente invitate e proseguono: “occorre aderire alla nostra battaglia senza tergiversare in riunioni o gineprai politici. Senza ma e senza se occorre, tutti insieme, chiedere ad Occhiuto di ritirare la bozza che prevede il trasferimento della Chirurgia dal nostro Ospedale. Vogliamo sperare che – concludono – nelle prossime ore, si risvegli la coscienza di quanti, in questi mesi, sono stati assenti”.