Diritto alla salute in Calabria: continua la battaglia in difesa dell’ospedale di Paola

Sono ore decisive e, come annunciato nei giorni scorsi, il Comitato per la Difesa del Diritto alla Salute non intende rinunciare alla battaglia a difesa della struttura Ospedaliera San Francesco di Paola. Difatti è in programma per domani sera, dalle 20.30 in poi, un nuovo presidio permanente. “Realizzeremo – annunciano gli esponenti del comitato in una nota stampa- una catena umana tenendoci per mano al fine di lanciare un messaggio chiaro, il nostro Ospedale non si tocca. Serve, però – prosegue la nota – la partecipazione di tutti, serve essere in tanti, serve per la nostra terra, per i nostri figli, contro chi vuole privarci del diritto alla salute. Non possiamo stare a guardare lo scippo che c’è in atto, sotto gli occhi chiusi di istituzioni e amministratori che dovrebbero tutelare questo territorio e per meri interessi politici si girano dall’altro lato. Ci vuole coraggio, e purtroppo non tutti lo hanno”.

“È ora di vedere – continua – se tutti stiamo dalla stessa parte, dalla parte giusta, dalla parte di difendere un sacro santo diritto. Anche i Parroci della Città di Paola – conclude la nota – Don Bruno Di Domenico , Don Aurelio Marino e Don Antonio Adamo, aderiscono all’appello del Comitato Popolare per la Difesa del Diritto alla Salute per sensibilizzare i cittadini all’esercizio della cittadinanza attiva a difesa della struttura ospedaliera San Francesco di Paola e più in generale del diritto alla salute”.