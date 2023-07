Si dilegua senza pagare il conto: arrestato 37enne della provincia di Crotone

StrettoWeb

Un truffatore seriale, di quelli senza scrupoli. Un 37enne della Provincia di Crotone ha sostato per una decina di giorni presso le strutture recettive nella zona di Rende e del capoluogo cosentino senza mai pagare il conto. L’uomo infatti si dileguava e scompariva nel nulla, passando così da un hotel all’altro. Dopo la segnalazione arrivata al 113, il personale della Squadra Mobile si è messo subito alla ricerca del fuggitivo: grazie alle immagini di videosorveglianze e le informazioni in dotazione alla banca dati, gli agenti hanno cominciato a ricostruire gli spostamenti dell’individuo fino a raggiungerlo. Il 37enne, privo di documenti, risultava già soggetto agli arresti domiciliari in quel di Perugia, detenzione però mai scontata perché si è sempre reso irreperibile. La sua corsa di truffatore seriale fuggitivo è finita ieri pomeriggio: l’indagato è stato posto nuovamente a detenzione domiciliare e deferito all’A.G. in stato di libertà, per i reati di insolvenza fraudolenta e di appropriazione indebita.