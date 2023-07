Dieta della Longevità, come la Calabria “stupisce” il mondo: il Prof Longo incontra i pazienti

StrettoWeb

A quasi un anno dall’avvio in alcune aree dell’Aspromonte del primo grande studio clinico randomizzato sulla Dieta della Longevità da parte dell’European Longevity Institute (EULI) della Fondazione Valter Longo Onlus, il prossimo 8 agosto 2023, la Calabria, terra di centenari, e i suoi abitanti torneranno a far parlare di sé. Il Prof. Valter Longo, in visita in quei giorni a Varapodio dove ha base il progetto scientifico, incontrerà personalmente alcuni dei primi pazienti che stanno partecipando allo studio clinico: un’opportunità unica per testare personalmente i risultati ottenuti da chi sta seguendo lo studio da più tempo, e di confrontarsi sul percorso avviato ma anche sulle loro storie ed esperienze, con la possibilità solo per la stampa accreditata, di assistere a questo evento straordinario alla presenza di una delle massime indiscusse autorità a livello internazionale in ambito di sana longevità, nutrizione, invecchiamento e malattie ad esso correlate.

L’European Longevity Institute della Fondazione Valter Longo per la prima volta in Italia ha avviato uno Studio sugli effetti della Dieta della Longevità del Prof. Longo per ridurre la percentuale di massa grassa, migliorare la composizione e funzione corporea e di conseguenza l’età biologica e la salute della comunità partecipante. L’Aspromonte terra di centenari è il protagonista assoluto, e con lui i suoi abitanti.

Grazie, infatti, all’eccezionale partecipazione allo studio clinico da parte dei calabresi, il cui arruolamento è tuttora in corso, e alla straordinarietà ed unicità del progetto scientifico gli occhi del mondo sono puntati sulla Calabria e sui risultati attesi dallo Studio, che sinora ha visto l’arruolamento di quasi 200 pazienti, di cui il 60% donne e 40% uomini, provenienti dalla provincia di Reggio Calabria che stanno positivamente seguendo il percorso scientifico previsto e che stanno facendo molto parlare dello studio stesso, avendo il “National Geographic” pubblicato lo scorso Gennaio a diffusione mondiale un numero dedicato “I segreti della Longevità”, cosi come la rubrica di approfondimento dedicata su Rete Quattro durante la trasmissione “Confessione Reporter”, l’articolo del settimanale 7 del Corriere della Sera, o il servizio trasmesso su reti Rai da “Buongiorno Regione” e infine i reportage che stanno conducendo e avviando testate internazionali come il Washington Post e il New York Times.

Inoltre, per consentire a tutta la comunità di poter accedere a consulti gratuiti da parte del Team di Fondazione Valter Longo o conoscere maggiormente lo studio clinico e richiedere la possibilità di aderire in modo totalmente gratuito al progetto, durante tutta la giornata il Team Scientifico dell’EULI presso la Fondazione Valter Longo saranno presenti e a disposizione del pubblico per informazioni e per raccogliere adesioni allo studio clinico.

Oltre al Prof. Valter Longo, Direttore del Programma di Oncologia e longevità dell’IFOM (Istituto Firc di Oncologia Molecolare) di Milano e Direttore del Longevity Institute dell’USC (University of Southern California) Davis School of Gerontology di Los Angeles, saranno inoltre presenti: il dott. Orlando Fazzolari, Sindaco di Varapodio; l’Avv. Antonluca Matarazzo, Amministratore Delegato Fondazione Valter Longo e la dott.ssa Antonella Pellegrino, biologa nutrizionista della Fondazione Valter Longo con il suo staff dedicato.

Il programma completo dell’evento dell’8 agosto a Varapodio

h 15.00 ca. A TU PER TU CON IL PROF. VALTER LONGO

Presso lo studio dello studio clinico situato c/o la Biblioteca Comunale di Varapodio (RC) in Via Umberto I n.16, il Prof. Longo incontrerà alcuni pazienti che hanno aderito allo studio clinico per confrontarsi e raccontare davanti alla stampa presente e accreditata (tv, radio e testate giornalistiche) la propria esperienza e le proprie storie, anche alla luce del percorso avviato con lo studio clinico da quasi un anno.

Incontro con il Team Scientifico dell’EULI presso la Fondazione Valter Longo per consulti gratuiti, informazioni e per raccogliere adesioni allo studio clinico.

Per accreditarsi e partecipare all’evento con il Prof. Longo il giorno martedì 8 agosto 2023 alle ore 15.00 si prega di scrivere a press@fondazionevalterlongo.org oppure telefonare allo

02 25138307.

Le parole del Prof Valter Longo

“É uno studio che volevamo fare da tanti anni”, spiega il Professor Valter Longo. “Quella che io ho chiamato La dieta della longevità unisce le tradizioni e gli ingredienti delle diete tradizionali calabresi e del sud Italia alle nostre scoperte scientifiche moderne per ridurre il rischio di malattie e aumentare la longevità. Adesso avremo, finalmente, l’opportunità grazie a chi vorrà partecipare allo studio di dimostrare che questa particolare dieta può avere effetti importanti sulla salute. Metà della popolazione continuerà a mangiare come fa già, mentre l’altra metà adotterà solo la dieta mima digiuno o la dieta della longevità. Vedremo chi avrà più benefici”.

Lo studio

Lo studio prevede la randomizzazione dei pazienti in 3 gruppi e per 6 mesi:

1) la somministrazione della dieta della longevità, incluso un ciclo di dieta mima-digiuno ogni tre mesi

2) della sola dieta mima-digiuno ogni tre mesi

3) verranno fornite raccomandazioni riguardo un’alimentazione sana sulla base delle linee guida italiane o internazionali.

Per chi, partecipando allo studio, riceverà consigli basati sulle linee guida, alla fine dei 6 mesi, potrà seguire per ulteriori 6 mesi un programma nutrizionale basato sulla dieta della longevità. Il Team scientifico dell’European Longevity Institute (EULI) presso la Fondazione Valter Longo, specializzato sulle più importanti risultanze scientifiche nel campo della longevità sana e delle patologie connesse all’invecchiamento, monitoreranno lo studio e daranno ai/alle partecipanti volontari le indicazioni su come sottoporsi al trattamento.

Il percorso dei/delle partecipanti prevede:

1) una visita nutrizionale (fase di arruolamento) e un prelievo del sangue per la determinazione di eventuali fattori di rischio per la salute;

2) ulteriori 3 visite nutrizionali, nell’arco dei successivi 6 mesi e un prelievo del sangue finale a distanza di 6 mesi dal primo;

3) ulteriori 2 visite nutrizionali, opzionali, dopo 9 e 12 mesi dall’arruolamento.

Per informazioni riguardo la Dieta della Longevità, visitate il sito della Fondazione Valter Longo Onlus www.fondazionevalterlongo.org. Per i residenti di Varapodio e comuni limitrofi nell’arco di 20 km che volessero partecipare volontariamente e gratuitamente allo studio, scrivere a varapodio@fondazionevalterlongo.org, oppure contattare il seguente numero di cellulare: +39 3509522377. Per ulteriori informazioni visitate la pagina sul sito dedicata https://www.fondazionevalterlongo.org/studio-clinico-della-fondazione-valter-longo/.