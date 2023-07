Dichiarazione d’amore al Cinema e alla Calabria: la conferenza stampa di presentazione del Mediterraneo Festival Corto 2023

StrettoWeb

Ha preso il via ieri, con la conferenza stampa di presentazione, la XIII

edizione del Mediterraneo Festival Corto realizzato con il sostegno

dell’Amministrazione Comunale di Scalea e della Calabria Film

Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla

realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in

Calabria 2023. L’elegante cornice del Grand Hotel De Rose di Scalea ha fatto da sfondo perfetto per la presentazione, moderata dal giornalista Giuseppe Gallelli.

Al tavolo il sindaco di Scalea Giacomo Perrotta, il Presidente del Cinecircolo Maurizio Grande Ciriaco Astorino, il fotografo Roberto Villa i cui scatti dal set del film ‘Finché c’è guerra c’è speranza’ di Alberto Sordi saranno esposti al Chiostro di Palazzo Principi Spinelli a Scalea, la giornalista di Rai1 Valentina Bisti presidente di giuria della sezione Docufilm, Isabel Russinova grande amica del Mediterraneo Festival Corto nonché protagonista, produttrice e sceneggiatrice del film ‘L’Ultimo Re’ girato a Cirella e nella Riviera dei Cedri, il direttore della testata ‘Matchnews’ che assegna il Premio Stampa, il direttore tecnico Ferdinando Romito e il direttore artistico Francesco Presta. Presente anche la Mascotte della manifestazione: E.T. l’Extraterrestre, gentilmente concesso dalla Fondazione Carlo Rambaldi.

Una dichiarazione d’amore nel confronti del Cinema e del Mediterraneo Festival Corto oltre che della Calabria, terra che offre sorsi di cultura all’interno di uno straordinario panorama naturalistico e “dalle mille sfaccettature” sottolinea Valentina Bisti. “Il Festival mi dà l’opportunità di viaggiare per il mondo attraverso i cortometraggi proposti, mi permette di conoscere storie che non conoscevo, mi fa emozionare e, come giornalista, mi fa riflettere molto”

“Il Mediterraneo Festival Corto è un gioiello – rimarca Isabel Russinova – in questi anni ha portato tanta cultura, tanta curiosità e ha contribuito a far conoscere la Calabria in tutto il mondo: i registi di tutto il mondo che hanno presentato le loro opere hanno parlato di Calabria fuori dai confini nazionali” Proprio dalla “cultura è partita l’amministrazione comunale per rilanciare la città di Scalea” ha dichiarato il sindaco Giacomo Perrotta, dando il benvenuto al Mediterraneo Festival Corto nella città di Torre Talao.

Nel salone del Grand Hotel De Rose si potrà ammirare, per l’intera durata del Festival, la mostra fotografica di Katia Grosso dal set del film “L’Ultimo Re” di Aurelio Grimaldi, proiettato a fine serata. Presenti i produttori e sceneggiatori del film, Isabel Russinova, anche protagonista, e Rodolfo Martinelli Carraresi che non si sono sottratti al confronto con le persone intervenute sui dettagli dei giorni di riprese del film. “L’Ultimo Re’ è diventato un film iconico per la Calabria, fa parte della sua cineteca e del cineturismo regionale” ha detto Isabel Russinova.

Durante l’inaugurazione e la visione delle fotografie, il Maestro Romeo Lombardi ha eseguito al pianoforte brani di Chopin, Piovani, Morricone, Tiersen. A chiudere la serata il rinfresco e il brindisi di buon augurio con la birra artigianale calabrese ‘Cala’ che ha proposto degustazioni delle sue Muse: Blanche al cedro di Santa Maria del Cedro DOP, Ale al peperoncino di Calabria IGP, Stout al caffè colombiano.

Gli appuntamenti di oggi giovedì 6 luglio: dalle ore 22.00 in Piazza

Spinelli prima serata e talk condotto dal giornalista Ugo Floro,

premiazione della sezione Docufilm. Dalle 23.30 presso il Chiostro di Palazzo Principi Spinelli l’inaugurazione della mostra di Roberto Villa con scatti unici e originali dal set del film di Alberto Sordi ‘Finché c’è guerra c’è speranza’ e Dopofestival con la musica degli Acoustic Music Ensemble.