Situazione sempre più complessa a Reggio Calabria per via di un degrado diffuso dal centro alla periferia della città. Come si evince dalla gallery scorrevole a corredo dell’articolo, c’è una situazione imbarazzante in via Crisafi, accanto ad Assindustria, con una perdita di acqua di colore verdastro, un muretto caduto e le scale letteralmente intransitabili tra rifiuti ed erbacce.