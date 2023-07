DEAFest, si parte: il ritorno dopo 9 anni si apre con Mimmo Cavallaro a Calanna

StrettoWeb

Dopo la presentazione ufficiale, a suon di chitarra e ballate, nella particolare cornice della storica fontana in Piazza di Mannoli, adesso al DEAFest 2023 tocca entrare nel vivo. Nove concerti, un workshop e un convegno, gli appuntamenti principali previsti fino al 23 agosto dal cartellone di eventi concordato dai Comuni di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, con il supporto della Regione Calabria e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Si inizia domani, giovedì 27 luglio, con la tappa a Villa Mesa di Calanna (ore 21:30 – Piazza Maria Santissima delle Grazie). Dopo 9 anni di stop, è d’obbligo una partenza col botto: infatti, ad aprire il “Festival delle tradizioni nella vallata del Gallico” di questa edizione, sarà uno dei due Direttori artistici, Mimmo Cavallaro, un must della musica popolare, che da decenni porta le tradizioni di Calabria in giro per tutta Italia. Ad accompagnare il Maestro Cavallaro ci saranno anche caratteristiche danze tipiche, a cura del corpo di ballo “I Tarantulati di Calabria”, noti ormai ben oltre i confini della nostra regione. Non solo Villa Mesa; con i loro coinvolgenti balli popolari, i Tarantulati saranno presenti ad animare le piazze anche durante gli altri concerti del DEAFest.

Del resto, questo Festival nasce proprio come momento di riappropriazione del patrimonio demo-etno-antropologico, attivando anche percorsi di animazione territoriale mirati al coinvolgimento delle comunità locali, promuovendo la coesione sociale, la valorizzazione dei borghi montani, portando alla riscoperta delle tradizioni e di quell’importante connubio tra Città di Reggio e hinterland, per mezzo della Vallata e dell’Aspromonte, con le forti suggestioni ambientali che questi luoghi riescono a trasmettere.

