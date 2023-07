Danza, ASD Copacabana orgoglio reggino: le atlete dominano il Campionato Italiano a Rimini

StrettoWeb

Dal 6 al 16 Luglio, presso il Rimini Fiera si sono tenuti i Campionati Italiani di categoria della Federazione Italiana Danza Sportiva. Dalle danze Standard e latine alle danze orientali, passando per le danze accademiche con i soli, i duo e i gruppi, gli atleti italiani si sono ritrovati a competere in giornate all’insegna della sportività. In questo scenario ricco di emozioni si è contraddistinta la scuola di Danza “ASD COPACABANA” di Reggio Calabria dei Maestri Mariangela Bagnato, Olena Honcharenko e Claudio Bagnato che ha dominato il Campionato nelle finali nazionali.

La soddisfazione della scuola di Danza

“Ennesima conferma per i nostri Tecnici e per le nostre atlete che la perseveranza e l’umiltà ripaga sempre ogni sacrificio. Risultati che arrivano dopo la splendida esperienza di Riesa che ha visto protagoniste le atlete Assumma-Pennestri finaliste al Campionato del Mondo di Show Dance e al Campionato Europeo di Modern Contemporary. Essere l’unica scuola reggina presente ai Campionati Italiani con le Danze Accademiche, e aver raggiunto i vertici della Danza Sportiva, non è altro che una conferma del percorso artistico e agonistico delle nostre atlete che arricchisce ulteriormente la nostra plurimedagliata scuola. Uno sprono a fare sempre meglio” – ha affermato il presidente e Maestro Alessandro Mitidieri – “Adesso andremo a confrontarci in Europa con i migliori Atleti emergenti nei mesi di Novembre e Dicembre, in Slovenia e Belgio per i campionati del Mondo e Europei di Modern Contemporary, Show Dance e Jazz Dance”.

Il medagliere dell’ASD Copacabana

Medaglia D’Oro Serena Pennestrì – Solo Jazz Dance 13-14 anni Cl. AS

Medaglia D’Oro Serena Pennestrì – Solo Show Dance 13-14 anni Cl. A

Medaglia D’Oro Serena Pennestrì – Solo Modern Contemporary 13-14 anni Cl. A

Medaglia D’Oro Francesca Assumma/Serena Pennestrì Duo Show Dance 13-14 anni Cl. A

Medaglia D’Oro Francesca Assumma/Serena Pennestrì Duo Jazz Dance 13-14 anni Cl. AS

Medaglia D’Oro Francesca Assumma/Serena Pennestrì Duo Modern Contemporary 13-14 anni Cl. A

Medaglia D’Oro Sofia Faucitano/Ginevra Ippolito Duo Jazz Dance 13-16 anni Cl. B

Medaglia D’Argento Francesca Assumma Solo Jazz Dance 13-14 Cl. A

Medaglia D’Argento Aurora Ippolito Solo Show Dance Ov 17 Cl. B

4° posto Noemi Megale Solo Show Dance Ov 17 Cl. AS

4° posto Francesca Assumma Solo Show Dance 13-14 anni Cl. A

4° posto Francesca Assumma Solo Modern Contemporary 13-14 anni Cl. A

4° posto Noemi Megale Solo Modern Contemporary Dance Ov 17 Cl. A

4° posto Sofia Faucitano/Ginevra Ippolito Duo Show Dance 13-16 anni Cl. B

5° posto Ginevra Ippolito Solo Jazz Dance 13-16 anni Cl. B

6° posto Sofia Faucitano/Ginevra Ippolito Duo Modern Contemporary 13-16 anni Cl. B

Da menzionare anche le finali per le atlete Sara Foti e Alice Arena e gli importanti piazzamenti di Mattia Assumma, Cristel Greco, Angelica Foti e Sofia Cara nelle tre discipline delle accademiche della classe B.