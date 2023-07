“Dal tuo umile cuore è nata la speranza”, il canto dedicato a Fratel Biagio Conte

StrettoWeb

Il 12 Gennaio 2023, a soli 59 anni, è salito al cielo tra le braccia del Signore, Fratel Biagio, il missionario laico di Palermo, fondatore della “Missione di Speranza e Carità”. Il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), legato da fraterna e sincera amicizia con Fratel Biagio, sin dagli inizi dell’anno 2000, in questi giorni ha promosso la realizzazione del canto “Dal tuo umile cuore è nata la speranza”, di cui ha composto il testo. È un segno di omaggio e riconoscenza per Fratel Biagio, che ha speso la sua vita con un impegno costante, quotidiano, instancabile, a favore dei poveri, degli ultimi, degli indifesi, che nella “Missione di Speranza e Carità”, da lui fondata, sono chiamati fratelli e sorelle senza alcuna distinzione, assistiti e ospitati in gratuità. La parte musicale è stata curata dal M° Daniele Falasca di Roseto degli Abruzzi (Teramo), pianista, fisarmonicista, compositore e direttore d’orchestra, una carriera di musicista brillante, ininterrotta, a tutto tondo: concerti, composizioni, didattica, collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Il brano è stato interpretato con grande maestria dal soprano Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Una collaborazione vincente quella tra il M° Daniele Falasca, la cantante rosetana e il poeta brolese, con al suo attivo l’incisione di numerosi brani, che hanno ricevuto tantissimi apprezzamenti di pubblico e di critica. È stato realizzato da Alba Terranova di Messina un video con il canto, per vederlo basta scrivere su Google e YouTube: “Dal tuo umile cuore è nata la speranza”, canto dedicato a Fratel Biagio Conte.