Crotone, controlli alle attività commerciali: lavoratori in nero, scarsa igiene e gioco illegale

Al fine di verificare il rispetto di norme e regolamenti comunali nello svolgimento di varie attività commerciali, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha effettuato controlli amministrativi nel capoluogo. Nel corso del controllo ad un ristorante, è stata rilevata la presenza, tra i dipendenti, di due lavoratori non regolarmente assunti, tra cui un percettore del reddito di cittadinanza, per cui si è stata effettuata la relativa segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro; inoltre, il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, che ha effettuato il controllo congiuntamente alla Polizia di Stato, ha sospeso l’attività di una delle cucine con annessa pizzeria, per criticità di natura igienico-sanitarie.

Rilevate irregolarità anche nel corso della verifica ad una attività di “Internet Point”, effettuata unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Operativa Territoriale di Catanzaro e all’Agenzia Sogei (Società Italiana d’Informatica) di Roma, in cui è stato constatata la presenza di due postazioni internet complete, destinate a forme di gioco non rispondenti alle caratteristiche previste dalla legge; pertanto, si è proceduto al sequestro amministrativo delle apparecchiature e alla irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.