CrossFit, l’atleta palmese Christian Rechichi campione d’Italia al Master Affi 2023

Lo scorso 9 luglio l’atleta palmese Christian Rechichi, anche titolare del box CrossFit Palmi, ha vinto la finale Master AFFI 2023, laureandosi campione nazionale di categoria. L’evento, tenutosi presso la sede di CrossFit Team 059, a Modena, ha coinvolto atleti dai 35 ai 55 anni provenienti da tutta Italia; in palio per il vincitore, oltre al titolo di campione italiano, c’era il pass che garantirà la partecipazione al campionato mondiale di Functional Fitness organizzato dalla IF3, che si terrà in Canada, a Vancouver, dal 29 settembre al 1 ottobre prossimo.

Rechichi esprime così la propria soddisfazione per la conquista del gradino più alto del podio: “dedico questa vittoria alla famiglia e ai ragazzi del mio box che ogni giorno mi danno nuovi stimoli e mi permettono di migliorare costantemente le mie performance. Per me – continua – sarà un onore rappresentare l’Italia ai campionati mondiali. Porterò con me un pezzo della mia amata Palmi e mi sto allenando duramente affinché possa competere ai massimi livelli anche in ambito internazionale”.