Crollo Ponte di Longobucco, i cittadini minacciano di riaprire la strada

Continuano le proteste per la chiusura del tratto Sila-Mare interessato, lo scorso 3 maggio, dal crollo del viadotto Ortiano 2. I longobucchesi vivono ormai isolati dalle comunità limitrofe e, appoggiati sempre dal sindaco Pirillo, sono scesi più volte in piazza per manifestare il loro disappunto. La situazione però, sembra non cambiare: dopo 70 giorni dall’incidente, i lavori vanno a rilento e gli abitanti sono stanchi di aspettare, decidendo così di riaprire “in autonomia” il primo tratto della strada che risulta agibile. Questo, come dimostrato appunto durante la protesta, comporterebbe un notevole risparmio di tempo per muoversi e raggiungere i centri attigui. Una riapertura simbolica, per dare una sferzata alla situazione di stallo che Longobucco sta vivendo ma – avvertono – se non dovessero esserci risposte concrete, torneranno a riaprirla e percorrerla.