Crollo ponte di Longobucco, il Mit stanzia 9 milioni di euro per la ricostruzione

StrettoWeb

Via libera del Mit per utilizzare 9 milioni per la messa in sicurezza e la riapertura del tratto a monte della strada statale 177 dir “Sila Mare”. Era stato chiuso da Anas, in via precauzionale, in seguito al crollo del viadotto a Longobucco del 3 maggio scorso. Il Ministero guidato da Matteo Salvini ha dato via libera ad Anas per utilizzare la somma. La stessa Anas, d’intesa con la Regione Calabria, sta effettuando verifiche per la ricostruzione del viadotto. Obiettivo: ricercare soluzioni tecniche che garantiscano la massima sicurezza.

Mimmo Bevacqua (Pd): “grazie al Ministro Salvini”

“Prendiamo atto con estrema soddisfazione dello stanziamento di 9 milioni di euro che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha disposto per la messa in sicurezza e la riapertura del tratto a monte della strada statale 117 dir. Sila-Mare”. Ad affermarlo è il capogruppo del partito in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua che esprime il proprio ringraziamento a Marco Simiani, alla capogruppo Braga e all’intero gruppo dem della Camera dei deputati che aveva interrogato il ministro Salvini sugli interventi da intraprendere dopo il crollo del ponte a Longobucco e al senatore Nicola Irto sempre attento all’emergenza di Longobucco.

“Lo stanziamento deciso dal Ministero – spiega Bevacqua – è stato

annunciato proprio in risposta alla interrogazione rivolta dai parlamentari del Pd in occasione del question-time. Un primo passo importante – dice ancora il capogruppo dem – che conferma l’impegno della deputazione dem in favore della Comunità calabrese e che deve rappresentare una svolta per il comprensorio di Longobucco che deve essere presto tornare ad essere collegato con il resto della Regione e uscire dall’isolamento determinato dal crollo del ponte. In tal senso interrogherò l’Anas per chiedere una decisa accelerazione dei lavori per l’apertura del primo lotto della strada fino al bivio ortiano”.