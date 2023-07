Croce Valanidi, altro blocco stradale: “è una vergogna, senz’acqua da 20 giorni e con il bagno sporco”

StrettoWeb

Resta critica la situazione a Croce Valanidi, zona Sud di Reggio Calabria, a causa della mancanza d’acqua che permane da ormai 20 giorni. Ieri i residenti hanno protestato bloccando la strada in prossimità del supermercato cittadino. Una protesta civile, durata circa un’ora, prima che un funzionario promettesse possibili soluzioni nel giro di 24 ore, liberando così l’accesso.

Nulla da fare, però. L’acqua non è arrivata e, così, la gente è tornata a protestare, bloccando nuovamente la strada. “Ci sono anziani, gente malata, io ho il bagno sporco da 20 giorni”, denunciano i cittadini ai funzionari della Polizia presentatisi sul posto. “È una vergogna, uno schifo”, continuano. Nel frattempo il blocco continua, è ancora in corso, e i residenti non sono intenzionati a mollare. A corredo dell’articolo alcune immagini della protesta.