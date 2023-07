Crisi idrica a Gioiosa, il Sindaco corre ai ripari e firma l’ordinanza: “razionalizzare l’acqua”

StrettoWeb

L’amministrazione comunale informa che, in data odierna, il sindaco di Gioiosa Ionica – Luca Ritorto, ha firmato l’ordinanza numero 21 avente ad oggetto la razionalizzazione del consumo di acqua potabile e il divieto di uso improprio. Il provvedimento, che punta ad un uso responsabile della risorsa idrica, si è reso necessario vista la crisi idrica che interessa in queste settimane alcune zone del territorio comunale.

L’ordinanza ha l’obiettivo di porre un argine alla crisi idrica determinatasi per la scarsità della risorsa di acqua nei serbatoi che servono il territorio comunale. A tal fine il Sindaco ha già sollecitato con nota ufficiale, indirizzata alla So.Ri.Cal., l’aumento della portata dei serbatoi stessi al fine di soddisfare le maggiori necessità della comunità.

Il contenuto dell’ordinanza

L’ordinanza impone, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto, di utilizzare l’acqua potabile ai soli fini domestici, igienico-sanitari, antincendio e produttivi. Dispone inoltre il divieto di utilizzare acqua potabile per lavare automezzi, se non presso impianti autorizzati, nonché il divieto assoluto di utilizzare l’acqua potabile per irrigazione agricola, ricambio d’acqua di piscine private (anche non fisse), alimentazione di fontane e zampilli sprovviste di sistema di ricircolo, lavaggio piazzali e aree esterne private.

Con la stessa ordinanza si invitano i cittadini a contenere l’uso dell’acqua potabile, evitando gli sprechi e ponendo in essere i comportamenti consoni al risparmio idrico, quali, ad esempio, non fare scorrere l’acqua inutilmente, usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico, riparare guasti che provocano gocciolamento dei rubinetti o perdite degli sciacquoni ed evitare, in tutte le operazioni di pulizia domestica, l’uso indiscriminato di acqua potabile.

Infine, l’ordinanza invita i Responsabile dell’Ente a predisporre, di concerto con la So.Ri.Cal. Spa, gestore della rete di alimentazione, uno specifico piano di controllo e razionalizzazione dell’acqua al fine di garantire l’approvvigionamento dei serbatoi degli schemi acquedottistici al servizio dei centri abitati del comune. Se le misure di contenimento del consumo di acqua fin qui adottate non dovessero essere sufficienti a ripristinare le normali condizioni di vivibilità, saranno intraprese ulteriori azioni finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità.

Alla luce dei seri disagi che molti cittadini stanno vivendo in questi giorni, per superare i quali l’Amministrazione sta lavorando costantemente insieme a tutti i soggetti interessati, ci rivolgiamo al senso civico dei cittadini: facciamo un uso oculato della risorsa idrica ed evitiamo inutili sprechi.