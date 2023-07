Cracovia 2023: pentathlon moderno, oro e pass olimpico per Giorgio Malan

StrettoWeb

Cracovia, 1 lug. – (Adnkronos) – Giorgio Malan segue l’esempio della compagna di squadra Alice Sotero, vincendo la medaglia d?oro nel pentathlon moderno ai Giochi Europei di Cracovia e conquistando il pass olimpico per Parigi 2024. Dopo un?ottima prestazione nell?equitazione, il piemontese perde qualche posizione in classifica per la scherma ma recupera prontamente con il nuoto. Partito quinto nella laser run con sei secondi dalla testa, l’azzurro impone sin dal primo giro il ritmo nella corsa. La precisione nelle ultime due serie al tiro fanno la differenza. Malan precede il britannico Joseph Choong e all?ungherese Csaba Bohm. Più attardati gli altri due azzurri in gara ovvero Roberto Micheli (16°) e Matteo Cicinelli (18°). Per l’Italia, infine, un’ulteriore soddisfazione: la medaglia di bronzo nella classifica a squadre.