Covid: Conte, ‘chi ha paura della Commissione?’

Roma, 8 lug (Adnkronos) – “In questi giorni i Fratelli d?Italia e i loro sodali anche renziani, per lavarsi la coscienza, stanno martellando i social e gli organi di stampa con una filastrocca ripetuta a memoria: Conte ha paura della Commissione parlamentare d?inchiesta sul Covid. In realtà, se c?è qualcuno che ha paura di una Commissione che conduca un?indagine seria e approfondita sul Covid sono loro”. Lo scrive Giuseppe Conte in un lungo post su Facebook.

“Cari avversari politici: ma non vi accorgete di essere ridicoli? Come posso essere intimorito da voi se sono entrato a testa alta in tutte le Aule di Tribunale che hanno indagato sulle ragioni delle mie scelte? Come posso essere intimorito da voi se tutti i magistrati che sin qui si sono pronunciati – all?esito di indagini che sono durate anni e hanno acquisito migliaia di documenti e testimonianze – hanno riconosciuto che le decisioni che ho adottato sono state ponderate, ragionevoli e del tutto adeguate all?emergenza affrontata?”, scrive tra le altre cose il leader del M5s.