Covid: Barbagallo (Pd), ‘non indagare su gestione regioni allucinante’

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – ?Indagare sulla gestione dell?emergenza Covid escludendo le regioni mi sembra a dir poco allucinante. Sembra quasi un vezzo o una cortesia a chi in quelle epoche rivestiva la carica di presidente della Regione ed oggi è invece un ministro di questo governo. Si sono verificati fatti su cui è giusto fare luce dalla Lombardia, ricordiamo tutti le file di bare di Bergamo, così come i morti ‘spalmati’ per restare in Sicilia (guidata appunto da Musumeci). Non indagare su questo è allucinante?. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo dem in commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo, a proposito dell?istituzione della commissione parlamentare d?inchiesta che dovrebbe indagare sulle misure adottate dal governo durante la pandemia.