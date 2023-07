Cosenza scatenato, c’è il colpaccio Tutino: “è fatta”. E Caserta ritroverebbe un altro calciatore

StrettoWeb

Questa volta si fa sul serio? Se lo augurano, dalle parti di Cosenza, provenienti dall’ennesima stagione al cardiopalma, vissuta tra ansie, preoccupazioni e brivido finale, anche se poi conclusa positivamente, come da un po’ di anni a questa parte. La scelta Caserta sembra sicuramente andare in una direzione diversa dalle recenti annate, ma anche i nomi sondati sul mercato fanno ben sperare.

Il club di Guarascio, infatti, ha praticamente definito il ritorno di Gennaro Tutino. Secondo quanto scrive Di Marzio su Twitter, “è fatta” per l’arrivo dell’attaccante che l’anno scorso si è diviso tra Parma e Palermo. Trattasi di un colpo sicuramente di livello per l’attacco rossoblu, uno dei reparti più in difficoltà nelle ultime stagioni.

Ma non è tutto. I Lupi, scatenati, sarebbero molto vicini a Improta, nella scorsa stagione a Benevento. Il centrocampista ritroverebbe a distanza di un anno mister Fabio Caserta.