Cosenza, sala comunale inagibile: la minoranza chiede di tenere il consiglio a Rende

“Chiediamo al sindaco e al presidente del consiglio comunale, stante la perdurante inagibilità della sala consiliare e i problemi di climatizzazione della sala della provincia, di chiedere ai commissari straordinari di Rende di concederci l’uso della sala comunale per le attività di consiglio. L’ipotesi della città unica non consente ormai più di separare realtà che hanno un’unica matrice. Bisognerebbe in ogni caso mettere mano alle situazioni che non consentono ancora di poter disporre della nostra sala”.

“Nel contempo sarebbe significativo, anche per lanciare un messaggio di speranza alla comunità rendese, compiere un atto che meriterebbe un sigillo a ciò che da tempo i cittadini dell’area urbana chiedono e che confidiamo possa diventare presto realtà”. I consiglieri di minoranza del comune di l Cosenza Michelangelo Spataro, Francesco Caruso, Francesco Spadafora, Giuseppe D’Ippolito, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Cito, Alfredo Dodaro.