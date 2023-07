Cosenza, è partita la campagna abbonamenti per la nuova stagione: i prezzi

StrettoWeb

“ANCORA TU” è il claim scelto per la campagna abbonamenti 2023/2024 del Cosenza, al via ufficialmente da ieri. “Ancora tu – anticipato nei giorni scorsi nella presentazione social di Tutino – vuole unire la fede del tifoso rossoblù, tramandata di generazione in generazione, la qualità della squadra di non mollare mai e compiere grandi imprese, con la spinta decisiva del Marulla, e il ritorno del citato Tutino, la cui iconica rovesciata rappresenta l’immagine simbolo della campagna (ne seguiranno altre)”, si legge nella nota ufficiale.

“I tifosi potranno quindi sottoscrivere l’abbonamento per il proprio posto sugli spalti del “Marulla”. Una campagna che offre molti vantaggi per i sottoscrittori e comprende molteplici offerte dedicate alle famiglie, ai vecchi abbonati, agli studenti universitari e ai “lupacchiotti”.”, si legge ancora.

Qui i prezzi della campagna abbonamenti del Cosenza. Di seguito il link per la scheda dei prezzi e delle promozioni.