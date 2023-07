Cosenza: autotrasportatore aggredisce due vigili urbani, la denuncia del sindaco

StrettoWeb

Due vigili urbani, nella città di Cosenza, sono stati aggrediti da un autotrasportatore mentre svolgevano alcune operazioni di controllo. L’aggressione è avvenuta in via Pasquale Rossi: i due agenti hanno chiesto al conducente di esibire relativi documenti in quanto il mezzo pesante intralciava la circolazione ma, a quanto pare, quest’ultimo non ha preso bene la richiesta e si è scagliato contro di loro, il tutto sotto lo sguardo attonito dei passanti testimoni. I due aggrediti sono anche stati affidati alle cure del caso del 118, mentre l’autotrasportatore è stato identificato da altri agenti e denunciato a piede libero.

La condanna del sindaco Franz Caruso

“Il corpo dei vigili urbani e chi ne fa parte merita profondo rispetto – ha commentato il primo cittadino Franz Caruso – perché rappresenta il punto di riferimento più immediato dei cittadini e di chi arriva in città per le più diverse ragioni. Non consentiremo, pertanto, a nessuno di assumere atteggiamenti come quello di ieri che non solo non tengono in debita considerazione chi sul nostro territorio è impegnato a far rispettare le norme del codice della strada, ma sconfinano in atti intollerabili che meritano di essere adeguatamente sanzionati e perseguiti”.

“Colgo l’occasione – ha concluso il sindaco – per ringraziare anche gli altri colleghi dei due malcapitati vigili che sono prontamente accorsi sul posto e con ammirevole spirito di abnegazione si sono prodigati in loro aiuto identificando l’autore del deprecabile gesto. Chiedo, infine, ai cittadini di collaborare con i nostri vigili che da qualche mese sono impegnati in una serie di attività di controllo e di servizi esterni finalizzati a rendere la città più ordinata, più vivibile e più disciplinata”.