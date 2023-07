Cosenza, autobus Amaco a fuoco nel cortile dell’azienda

StrettoWeb

Una coltre di fumo nero si sta alzando in quest’ultima ora dallo stabilimento Amaco, l’azienda di trasporti pubblici della città di Cosenza. Uno dei mezzi, custodito all’interno del cortile, avrebbe preso fuoco sprigionando una nuvola nera nel cielo sull’area di Via Popilia. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco, insieme al 118 e ai Carabinieri, per domare l’incendio e per accertamenti sulla dinamica del rogo. Si sta inoltre provvedendo a spostare i mezzi attigui per evitare ulteriori danni.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 10:51

Una persona è rimasta ferita nell’incendio che sta interessando il mezzo dell’Amaco. Il ferito è stato prontamente trasportato all’ospedale dal 118 presente sul posto. A prendere fuoco, un mezzo vetusto destinato alla demolizione.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 11:21

Secondo quanto appurato finora dall’e forze dell’rodine presenti sul posto, non sarebbe uno, ma una serie di autobus che hanno preso fuoco nel cortile dell’Amaco. Si indaga sulle cause del rogo